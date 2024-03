Husqvarna, una piattaforma monitora il verde cittadino

ROMA (ITALPRESS) - "Husqvarna da molti anni si occupa dei temi della sostenibilità, il piano aziendale per incrementare questi temi si chiama Sustainovate. E' composto da tre punti principali. Dal 2015 al 2025 ci siamo impegnati a ridurre del 35% le emissioni di CO2 in tutta la nostra catena del valore. Già quest'anno siamo arrivati a una riduzione di oltre il 44% e pensiamo che non riguardi solo l'utilizzo dei nostri prodotti, ma anche i nostri fornitori e anche il trasporto, quindi l'indotto". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Daniele Pesavento, Business development manager di Husqvarna, azienda produttrice di macchine per gardening, vale a dire per creare spazi verdi in particolare all'interno delle città, dalle motoseghe ai tagliaerba: "Entro il 2025 lanceremo 50 innovazioni circolari, ne abbiamo già lanciate 27 fino a oggi, riguardano per esempio l'utilizzo di plastiche riciclate o sugli strumenti diagnostici - ha aggiunto - Una terza parte riguarda il mettere al corrente 5 milioni di persone sulle nostre scelte sostenibili, quindi diffondere un po' il messaggio sull'ambiente, la sostenibilità e la biodiversità". mrv/fsc/gtr