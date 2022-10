NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si chiude con una netta sconfitta e l’eliminazione dell’Inter Miami la fantastica carriera di Gonzalo Higuain. Nell’11 titolare e in campo per tutta la partita, l’attaccante argentino non trova il gol e la sua squadra perde 3-0 contro il New York City uscendo di scena dai playoff della Major League Soccer. “Il sogno è finito, ora inizia un’altra vita”, ha detto a fine partita il Pipita che ha lasciato il campo visibilmente commosso e abbracciato da compagni e avversari. Chiude con il calcio giocato a 34 anni dopo aver giocato e segnato in Argentina con il River Plate, quindi l’arrivo in Europa dove ha vinto con il Real Madrid (2007-2013), per poi trasferirsi in Italia per indossare le maglie di Napoli e Juventus, una breve parentesi al Chelsea, poi Milan e ancora Juventus, infine l’ultima avventura all’Inter Miami. In tutto 335 gol nei club, ma Higuain è stato per anni anche il centravanti dell’Argentina, anche se con l’Albiceleste (31 gol in 75 presenze) ha vissuto le più grandi delusioni della sua carriera come la sconfitta nella finale contro la Germania ai Mondiali del 2014 in Brasile, ma anche le due finali di Coppa America perse ai rigori contro il Cile.

