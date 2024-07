Hi-Tech & Innovazione Magazine – 9/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crescono le frodi finanziarie informatiche ma anche i controlli - Regione Puglia, l'App 118 sordi approda a We Make Future - Ricerca hi-tech, un nuovo edificio per il Politecnico di Milano - Intelligenza artificiale e competenze green guidano le professioni del futuro afsc/abr/mrv