Hi-Tech & Innovazione Magazine – 30/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Turismo, barriere digitali ostacolo per 13 milioni di disabili - Dall'Ue 7 miliardi per trasporti sostenibili e “intelligenti” - Innovazione, il mercato europeo dei capitali è ancora indietro abr/mrv