Hi-Tech & Innovazione Magazine – 12/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: ⁠- Digital Markets Act, ecco cosa accadrà con l’entrata in vigore - ⁠Una "chiave digitale" per velocizzare l'autonoleggio - ⁠Nel Fucino il cuore dei satelliti europei per Internet fsc/abr/gtr