Edge Data Center, Lazzaroli “Saremo in grado di fare storage dei dati”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo realizzato autostrade per trasportare dati ad alte performance. Quello che aggiungiamo oggi è la creazione di siti lungo queste autostrade in cui ospitiamo Edge Data Center: questo vuol dire che saremo in grado di fare storage dei dati all'interno di questi siti e fare un'elaborazione locale dei siti a livello delle regioni e in prospettiva anche delle province e dei comuni". Lo ha spiegato Andrea Lazzaroli, Responsabile Marketing Operativo Mercato Business di Open Fiber, in occasione del Data Center Nation 2024 a Milano. xh7/mgg/mrv