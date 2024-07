PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La fiamma olimpica è arrivata a Parigi nel giorno della festa nazionale che celebra la presa della Bastiglia e la Rivoluzione francese. E’ stato Thierry Henry, allenatore della squadra francese di calcio alle Olimpiadi, il primo tedoforo sugli Champs-E’lysèes. Il campione del mondo del 1998 lo ha passato al judoka Romane Dicko, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Diverse personalità francesi, come Blaise Matuidi, Laura Georges, Sasha Zhoya ed Enzo Lefort si alterneranno fino alle 23.15 per raggiungere il Municipio della capitale francese. Lungo il percorso, la fiamma olimpica passerà in particolare davanti all’Assemblea Nazionale, al Senato, alla Place du Panthèon, alla Place de la Bastille e alla Piramide del Louvre. A chiudere la prima giornata parigina, il vincitore del Roland-Garros 1983, Yannick Noah, che sarà l’ultimo tedoforo. Domani continuerà il suo viaggio attraverso Parigi: la schermitrice Ysaora Thibus inizierà la staffetta. Da Montmartre all’Arco di Trionfo passando per Place du Trocadèro o Place de la Bastille, il secondo passaggio della torcia olimpica si concluderà intorno alle 21, a Place de la Rèpublique.

