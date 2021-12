REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sono stati 5.630 gli interventi di assistenza effettuati nel 2020 dall’ Help Center di Reggio Calabria Centrale, gestito dalla Caritas Diocesana. Tra questi 2.702 sono stati a bassa soglia (distribuzione di pasti e beni di prima necessità) mentre 2.928 sono stati di orientamento sociale, ovvero servizi di segretariato sociale, accoglienza, offerta di posti letto e orientamento igienico sanitario o nella ricerca di lavoro. I servizi di assistenza hanno interessato un totale di 646 utenti: il 28% già fruitori dell’Help Center e il 72% nuovi. In particolare, si tratta per il 65% di uomini e per il 35% di donne. Per quanto riguarda invece la nazionalità, il 24% degli utenti sono cittadini italiani, l’8% cittadini comunitari e il 62% extracomunitari.

(ITALPRESS).