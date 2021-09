MILANO (ITALPRESS) – Helbiz partecipa dal 16 al 22 settembre, alla Settimana Europea della Mobilità, con un fitto calendario di appuntamenti, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Il programma prevede quattro tappe. Si inizia da Ferrara, dove il 17 settembre Helbiz presenterà le proprie biciclette elettriche e darà la possibilità di provarle insieme allo staff aziendale. A Cesena, il 18 settembre, un info point dedicato permetterà a tutti gli utenti di conoscere approfondi-tamente il funzionamento del servizio di sharing e il corretto utilizzo dei mezzi. Nello stesso giorno, a Reggio Emilia, i cittadini potranno recarsi presso lo stand dell’azienda e ritirare gratuitamente il Kit di Sicurezza targato Helbiz. Quest’ultimo è un progetto, in collaborazione con la Polizia Locale, che sostiene l’impegno sociale della società, sempre attiva sulle tematiche di responsabilità alla guida. Infine a Milano, il 22 settembre, nei pressi del Politecnico, verrà distribuito materiale informativo sul corretto utilizzo dei mezzi.

Per partecipare in modo attivo, insieme a tutte le altre aziende coinvolte, alla Settimana Europea della Mobilità, Helbiz ha quindi pensato ad una serie di attività concrete e a stretto contatto con i cittadini. L’azienda mira così ad avvicinare gli utenti al mondo della micromobilità, senza perdere di vista i suoi pila-stri fondanti: sicurezza, ecosostenibilità, tecnologia all’avanguardia, responsabilità sociale. Oltre a questo, Helbiz sta lavorando attivamente con le scuole italiane, attraverso incontri con i ragazzi, gli Helbiz Lab 2040, volti ad illustrare le regole da seguire e i comportamenti da tenere per un corretto utilizzo dei mezzi, anche attraverso test drive in totale sicurezza e attenzione civica.

