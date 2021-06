PALERMO (ITALPRESS) – La società americana della micromobilità Helbiz ha organizzato, assieme all’Associazione Retake Palermo, no-profit impegnata nella valorizzazione dei beni pubblici, una giornata di “Beach Cleaning” a Mondello. Helbiz propone a tutti i cittadini di Mondello di attivarsi insieme il 27 giugno con una giornata di volontariato e di realizzare un’operazione di “Clean Up”, mentre altri volontari si occuperanno di fare “Speak Up” per diffondere ai bagnanti il messaggio civico di Retake. I volontari partiranno dal Politeama di Palermo in monopattino e raggiungeranno la spiaggia libera di Mondello. L’uso dei monopattini sarà gratuito e offerto da Helbiz, che omaggerà i partecipanti all’iniziativa con un welcome bonus di 20 euro ed una t-shirt.

Helbiz ha aperto la stagione estiva a Mondello nel mese di maggio. Dopo poco più di un mese di operatività, a Mondello sono state effettuate più di 20 mila corse in monopattino nell’area operativa di circa 30km2 con una media di 4,32 km di percorrenza e più di 13 minuti per corsa per un totale di oltre 164 tonnellate di CO2 risparmiate rispetto al normale traffico veicolare. Il programma della giornata e maggiori dettagli sull’iniziativa sono disponibili al link: Beach cleaning a Mondello…in monopattino.

(ITALPRESS).