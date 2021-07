RIMINI (ITALPRESS) – Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., amplia la copertura dei suoi servizi in Romagna portando i monopattini in sharing nel Comune a ridosso delle colline dell’Appennino tosco-romagnolo.

Una flotta di 70 monopattini elettrici sara a completa disposizione dei cittadini e dei visitatori che avranno installato sul proprio telefonino l’applicazione Helbiz. Il costo della tariffa Helbiz UNLIMITED, per avere corse giornaliere illimitate sara di 39.99 euro al mese. L’utilizzo spot sarà disponibile a un costo di 0,30 per lo sblocco iniziale + 0,14 al minuto per la corsa. Gli utenti di Santarcangelo potranno circolare in tutta l’area comunale, con la possibilità di parcheggiare i monopattini all’interno delle apposite zone di sosta.

In Romagna, Helbiz è gia presente a Ravenna, a Cesena e a Rimini, con circa 900 mezzi tra monopattini elettrici, biciclette eteriche e scooter elettrici MiMoto. Una dimostrazione concreta dell’attenzione verso l’ambiente e verso la salvaguardia del territorio da parte dell’intera area geografica romagnola, a cui si aggiunge Santarcangelo di Romagna, in evidente continuita con questa sensibilita del territorio.

Inoltre, la copertura sempre più capillare di questa parte d’Italia permette ad Helbiz di generare nuove assunzioni e incrementare la capienza dei suoi magazzini che oggi e gia di circa 650 mq. Una testimonianza degli investimenti che la societa continua fare in Italia, in questo momento delicato di rilancio post-pandemico. “Siamo molto entusiasti dell’avvio di questa iniziativa – afferma la sindaca di Santarcangelo Alice Parma – poiché ci consente di sperimentare il potenziamento del nostro sistema di mobilita sostenibile nel corso del periodo estivo, particolarmente favorevole sia per le condizioni meteo, sia perche i monopattini possono essere utilizzati dai residenti ma anche dai tanti visitatori e ospiti che arrivano in citta grazie ad eventi di grande richiamo come Santarcangelo Festival, il Not Film Fest e tutte le altre iniziative in programma nei prossimi mesi”. “Città dopo città stiamo ampliando il nostro livello di copertura in Romagna, una delle zone che per morfologia e affluenza turistica meglio si presta all’utilizzo della micro-mobilità – commenta Matteo Tanzilli, Responsabile Helbiz per i Rapporto Istituzionali – L’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni di questo territorio verso la sostenibilita ed il rispetto dell’ambiente e molto alta, soprattutto nel periodo estivo, e questo permette di essere sempre piu rapidi, capillari e proattivi anche nelle forme di sostegno alla popolazione. Infatti, Helbiz continua ad investire in Italia assumendo nuovo personale e ampliando le strutture fondamentali per garantire la massima qualita del servizio, come ad esempio i magazzini dove vengono controllati e sanificati costantemente i nostri mezzi”.

(ITALPRESS).