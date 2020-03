Il 2020 segna i 50 anni dal debutto della Harley-Davidson XR750, una moto che si è contraddistinta sin da subito ed è stata da sempre molto apprezzata dal paddock dell’American Flat Track. Per celebrare questa leggenda, le moto Harley-Davidson Super Twins e Production Twins insieme alla Screamin’ Eagle/ Vance & Hines NHRA Pro Stock si fregeranno del colore iconico delle motociclette da competizione Harley-Davidson, il Jet Fire Orange, così come i truck del team, alle divise e agli accessori brandizzati. “La XR750 è la moto con più vittorie nella storia delle AMA Pro Racing “, ha dichiarato Jon Bekefy, General Manager del Brand Marketing Harley-Davidson. “In questo 50° anniversario, Harley-Davidson vuole riflettere sull’eredità e sulle persone che hanno progettato, sviluppato, e cavalcato la XR750 durante i suoi magnifici anni di competizione e celebrare l’impegno di Harley-Davidson nel 2020”.

Per il 2020, il team di Flat Track di Harley-Davidson continuerà a mettere in campo la tradizione in ogni flat track race. La flat tracker Harley-Davidson XG750R aggiornata è alimentata dall’Harley-Davidson Revolution X V-Twin 750cc. Raffreddato a liquido, a iniezione e “racing oriented”, si ispira al motore di produzione originariamente progettato per la Harley-Davidson Street 750.

