PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo. A Portimao il leader del Mondiale allunga in campionato conquistando la seconda vittoria stagionale davanti al rivale Max Verstappen (Red Bull) e al compagno di squadra Valtteri Bottas (Mercedes). Quarta posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez, quinta la McLaren di Lando Norris mentre Charles Leclerc porta la Ferrari in sesta posizione. Seguono le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso che precedono la McLaren di Daniel Ricciardo e l’Alpha Tauri di Pierre Gasly a chiusura della top-10. Undicesima, e dunque fuori dalla zona punti, l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

(ITALPRESS).