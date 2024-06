BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Bandiera a scacchi sulla seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona, con il miglior tempo fatto segnare dalla Mercedes di Lewis Hamilton in 1:13.264. Tanta simulazione di qualifica e di passo gara nelle FP2, con la Ferrari di Carlos Sainz che segue in seconda posizione, a ventidue millesimi di distanza dal britannico, e Lando Norris su McLaren con il terzo miglior crono. Ferrari dai due volti per quanto riguarda il set-up. Questo per il pacchetto di aggiornamenti portato per intero sulla vettura di Sainz, trovatosi a suo agio con il feeling in pista, e solo in parte sulla macchina di Charles Leclerc, che ha chiesto numerosi cambiamenti proprio durante la sessione e che ha chiuso in sesta posizione sulla griglia dei tempi (1:13.597). Solo quinta la Red Bull di Max Verstappen, mentre sorprende l’Alpine che in simulazione di qualifica ottiene il quarto miglior tempo delle FP2.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]