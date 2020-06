“Sono triste e contrariato nel leggere le parole di Ecclestone. Bernie è fuori dal mondo dello sport e appartiene ad un’altra generazione, ma quel che dice è esattamente l’essenza di ciò che noi riteniamo sbagliato: i suoi commenti ignoranti e maleducati mostrano quanto dobbiamo ancora fare, come società, perché la vera uguaglianza possa concretizzarsi”. Lewis Hamilton attacca così Bernie Ecclestone per alcune frasi riportate dai media, in particolare per aver sostenuto che “i neri spesso sono più razzisti dei bianchi”. “Adesso i conti tornano – sottolinea il campione del mondo di Formula 1 in un post su Instagram – Nulla è stato detto o fatto negli anni passati per rendere il nostro sport differente e aperto alla diversità. E niente è stato fatto per affrontare gli abusi razziali che ho ricevuto durante la mia carriera. Del resto, se l’uomo che ha gestito lo sport per decenni ha una tale mancanza di comprensione sulle questioni che noi neri affrontiamo ogni giorno, come possiamo aspettarci che quelle stesse questioni siano comprese dalle persone che lavorano sotto di lui? Tutto parte dall’alto” Secondo Hamilton “adesso è venuto il momento di cambiare. Non smetterò di darmi da fare – ha promesso il pilota britannico – per creare un futuro inclusivo per il nostro sport, con pari opportunità per tutti. Per offrire chance alle minoranze. Continuerò a usare la mia voce per rappresentare chi la voce non ce l’ha, per parlare in nome di chi è sottorappresentato. Per dare a tutti una opportunità”.