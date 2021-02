CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Lara Gut-Behrami ha vinto il superG femminile, prima gara inaugurale dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 dopo la cancellazione della combinata femminile di lunedì a causa della neve e il rinvio di martedì della stessa prova per nebbia. La svizzera ha fermato il cronometro in 1’25″51 precedendo la connazionale Corinne Suter, argento con 34 centesimi di ritardo. Bronzo per la statunitense Mikaela Shiffrin (+47). Per l’elvetica, regina della disciplina in questa stagione con quattro vittorie in Coppa del Mondo, è la prima medaglia d’oro iridata in carriera, la sesta assoluta. Lontane dal podio le azzurre: la migliore è Federica Brignone, 10^ a 1″09 di ritardo davanti a Marta Bassino, 11^ a 1″19. Più indietro Elena Curtoni (18^ a 1″79) e Francesca Marsaglia (23^ a 2″47). Alle 13 spazio agli uomini, anche loro impegnati nel superG sulla pista Vertigine.

