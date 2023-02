Guerra in Ucraina, si apre il fronte Transnistria

A un anno dall'invasione russa in Ucraina, gli occhi del mondo sono ora puntati sulla Transnistria, regione separatista filo-Mosca in territorio moldavo. Il ministero della Difesa russo, attraverso il proprio canale Instagram, ha ipotizzato che Kiev stia tramando una provocazione armata contro la Transnistria. Il Governo moldavo smentisce ma cresce di giorno in giorno il rischio che il conflitto si allarghi. abr/gsl