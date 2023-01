Gualtieri“Ricorderemo Gina Lollobrigida alla Festa del Cinema di Roma”

"Gina Lollobrigida era una donna straordinaria, forte, libera, autonoma che ha rappresentato un volto di un Paese che stava rinascendo attraverso il cinema italiano. Era una diva mondiale e mi ha colpito molto per come è stata ricordata in tutto il mondo. La ricorderemo attraverso la festa del cinema a Roma” dice il sindaco capitolino Roberto Gualtieri. xl3/tvi/gtr