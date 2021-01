ROMA (ITALPRESS) – “Uno tra i messaggi più positivi che la politica insieme ha saputo lanciare al Paese, è stata la capacità del Parlamento di presentarsi unito, al di là delle differenze, ad appuntamenti come questo. L’auspicio è che si determini un’ampia convergenza per consentire lo scostamento necessario”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, sullo scostamento di bilancio. “Sappiamo che tutte le azioni in una fase così difficile sono sempre incomplete e insufficienti, è legittimo migliorare e discutere. Invito tuttavia a verificare soprattutto per i tempi di pagamento, anche il quadro di altri paesi dove sono ancora in corso i pagamenti delle risorse dei mesi autunnali. Conosciamo i ritardi dell’erogazione della Cig e siamo consapevoli della necessità di un intervento perequativo per coloro che sono stati sacrificati dai criteri di questa erogazione così rapida. Ci sono una serie di tipologie su cui abbiamo ragionato per avere un intervento perequativo”, ha aggiunto. Secondo il ministro “questo ulteriore scostamento che chiediamo al Parlamento, unito al piano vaccinazioni che stiamo attuando sarà decisivo per realizzare gli obiettivi di crescita previsti per l’anno in corso. Nelle intenzioni del governo è l’ultimo scostamento di bilancio che chiediamo al Parlamento”. Infine, Gualtieri ha sottolineato come “grazie a questo scostamento completeremo gli interventi di sostegno già approvati ai settori più colpiti dalla pandemia per il tempo che sarà necessario. Contiamo di introdurre nuovi stanziamenti per un nuovo periodo di Cig per le imprese che continueranno ad avere difficoltà”.

(ITALPRESS).