Gualtieri “Nuovo sistema tecnologico per la Polizia Municipale di Roma

ROMA (ITALPRESS) - ROMA (ITALPRESS) - "Arriva a Roma un nuovo sistema tecnologico in dotazione alla #PoliziaMunicipale per incrementare la sicurezza stradale sul territorio della #Capitale. Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola con la Revisione e l’Assicurazione. A #Roma, infatti, troppe macchine sostano in doppia fila, e questo non solo rappresenta un pericolo per i cittadini poiché riduce la visibilità, ma ostacola anche la viabilità, intralciando e rallentando fortemente il traffico sia privato che pubblico". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. pc/gtr (Fonte video: profilo Facebook di Roberto Gualtieri)