Gualtieri “Lavoro straordinario della Polizia per la nostra sicurezza”

“È stata una bellissima cerimonia. È stato bellissimo poterla realizzare dopo la pandemia come atto di omaggio al lavoro straordinario che la Polizia di Stato svolge e ha svolto durante la pandemia per la nostra sicurezza”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della cerimonia per i 170 anni della fondazione della Polizia di Stato. sfe/vbo/gtr