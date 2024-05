Lazio, Rocca “Sanità regionale si sta curando, cresce e dà risposte”

ROMA (ITALPRESS) - “La sanità regionale si sta curando, cresce e dà risposte. Il San Camillo è un hub importante per la rete stroke. Salva vite e salva la qualità della vita”, ha detto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in occasione dell’inaugurazione all’ospedale San Camillo della Stroke Unit e di due reparti di terapia intensiva e semi intensiva. “ È una bella giornata per la sanità laziale che si sta curando, cresce e dà risposte ai cittadini” ha aggiunto (ITALPRESS) xl5/trl/mrv