ROMA (ITALPRESS) – “Riduzione dell’Irpef? Noi abbiamo già fatto un pezzo della riforma fiscale: abbiamo ridotto la pressione fiscale a un pezzo consistente di lavoratori, chi prendeva gli 80 euro ne prenderà 100, e li prenderanno anche 4,2 milioni che ne erano esclusi. E’ un primo modulo che poi va rifinanziato”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite di “Circo Massimo” su Radio Capital. “Vogliamo semplificare e razionalizzare l’Irpef. Rimodulazione delle aliquote? Il lavoro è ancora in corso. Noi siamo sostenitori del principio della progressività delle imposte, non faremo la flat tax”, ha aggiunto Gualtieri.

In merito alle pensioni, “su Quota 100 ho una posizione critica, ha usato troppe risorse pubbliche per poche persone. Non cambieremo niente in corsa, bisogna pensare al dopo. Dobbiamo cercare in modo equilibrato di correggerla e migliorarla”, ha proseguito Gualtieri. Sul fronte della politica economica, per il ministro “bisogna far partire gli investimenti e indirizzarli verso il Green new deal”. Gualtieri si è detto “orgoglioso perchè che nelle scelte strategiche sulla manovra non abbiamo preso soldi dagli investimenti. Anzi, li abbiamo aumentati. Abbiamo la possibilità di mettere a terra risorse importanti”.

(ITALPRESS).