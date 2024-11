Gualtieri “Avviata stagione riapertura di tutte le fontane di Roma”

ROMA (ITALPRESS) - “Cominciamo a togliere le transenne e a restituire questi monumenti alla loro bellezza, alla città e al mondo”. Lo ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della riapertura al pubblico, al termine dei lavori di restauro, della fontana di Piazza della Rotonda al Pantheon e delle due fontane laterali di Piazza Navona. “Questo è un programma massiccio. Stiamo parlando di 26 fontane, quasi tutte con restauri e alcune con manutenzioni straordinarie, per un importo di più di 11 milioni di euro. È un intervento che non era mai stato fatto con questa vastità e ampiezza. Adesso inizia la stagione della riapertura di tutte le fontane”. xl5/vbo/gtr