ROMA (ITALPRESS) – La Provincia autonoma di Bolzano, in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Alto Adige CasaClima e il Gestore dei Servizi Energetici GSE, società del Ministero dell’economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per una collaborazione della durata di 3 anni. Obiettivo della collaborazione è promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, e sostenere l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Attraverso l’azione congiunta, l’intento è quello di contribuire a raggiungere target di sostenibilità per l’attuazione a livello locale della Strategia per il clima energia Alto Adige 2050 e in generale del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), avviando la sperimentazione di un modello volto a favorire la transizione energetica.

Il GSE, la Provincia di Bolzano e l’Agenzia per l’Energia Alto Adige CasaClima potranno collaborare, ciascuno nei propri ambiti di competenza, per contribuire allo sviluppo e alla promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica nella realtà locale, facendo leva sul ruolo di CasaClima quale “moltiplicatore tecnico locale” e partner del GSE in loco, finalizzato all’offerta dei servizi ai Comuni, alle imprese e ai cittadini.

“La svolta nel settore dell’energia e la meta del raggiungimento della neutralità climatica costituiscono le più grandi sfide del 21° secolo”, afferma il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. “Se ora non adottiamo le giuste scelte d’investimento, più tardi la spesa sarà alquanto maggiorata. Pertanto la consulenza mirata è decisiva”, conclude.

“Mai come in questo momento è importante sviluppare collaborazioni istituzionali che possano rilanciare, con nuovi paradigmi improntati sulla sostenibilità, lo sviluppo economico del Paese, superando gli effetti negativi della pandemia”, afferma il presidente del GSE Francesco Vetrò.

“Grazie a un lavoro strutturato e di lungo periodo al fianco degli Enti Locali, primi moltiplicatori di sostenibilità, e al cofinanziamento insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano degli investimenti pubblici e privati, stiamo sostenendo e sosterremo la riqualificazione di ospedali, scuole, palazzi della cultura, parchi, case popolari e delle altre strutture fondamentali nella quotidianità delle persone e dei consumatori, contribuendo così alla transizione energetica del nostro Paese”, afferma Roberto Moneta, amministratore delegato del GSE.

“Le sinergie delle competenze e l’istituzione di un centro congiunto per la consulenza tecnica e sulle incentivazioni costituiscono una chiave centrale per portare concretamente al livello applicativo più basso gli obiettivi del Green Deal europeo”, così il direttore generale dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige CasaClima Ulrich Santa spiega il ruolo dell’agenzia nell’accompagnare l’applicazione pratica dell’intesa.

Con il Protocollo le parti si impegnano ad avviare congiuntamente azioni e strumenti operativi per assicurare ai Comuni altoatesini, la realizzazione di un modello territoriale idoneo a realizzare politiche in favore dell’efficienza energetica, delle fonti energetiche rinnovabili, della sostenibilità e dell’innovazione. I partner si impegnano a tal fine a fornire supporto a tal fine per mezzo di azioni di informazione e formazione.

La collaborazione si focalizzerà, inoltre, sulla pianificazione energetica, il monitoraggio degli obiettivi provinciali in materia di decarbonizzazione e per l’implementazione di misure comportamentali volte al contrasto della povertà energetica e allo sviluppo della cultura della sostenibilità.

(ITALPRESS).