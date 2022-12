MILANO (ITALPRESS) – “La nostra filosofia resta la stessa e si rafforza sempre più: un grande gruppo al servizio di una grande Regione e di in grande Paese. Dopo due anni in cui i nostri ospedali si sono dedicati interamente alla cura dei pazienti Covid, il Gruppo è più determinato di prima, non solo nel consolidare la propria leadership nella sanità italiana ma anche con l’obiettivo di perseguire investimenti sanitari all’estero”.

Lo ha detto il vice presidente del Gruppo San Donato e presidente di GKSD holding, Kamel Ghribi, durante l’evento di Natale organizzato dal Gruppo San Donato, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’Ordine, del mondo dell’arte, della cultura e della scienza.

“Siamo a buon punto con i progetti che ci vedono presenti in Kenya, in Egitto dove gestiremo un ospedale pubblico e negli Emirati Arabi. A breve – ha aggiunto Ghribi – partirà anche la costruzione di una Smart clinic targata GSD ad Abu Dhabi”.

