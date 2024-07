MILANO (ITALPRESS) – Yuri Santagostino, Presidente di Gruppo CAP, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è stato eletto oggi nella Giunta Esecutiva di Utilitalia, la Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia e del gas in Italia. Le 400 imprese associate a Utilitalia forniscono oggi servizi idrici a circa l’80% della popolazione, servizi ambientali a circa il 55%, di distribuzione gas al 27% e servizi di energia elettrica al 10%, con un valore della produzione pari a 38,5 miliardi di euro e 100.000 occupati. L’elezione di Santagostino è arrivata quest’oggi in occasione dell’Assemblea Generale che si è svolta a Napoli e che ha visto il rinnovo del mandato al Presidente Filippo Brandolini. Classe 1985, laureato in Scienze del lavoro alla Statale di Milano, Yuri Santagostino è stato Sindaco del comune di Cornaredo nella Città Metropolitana di Milano dal 2014 al 2023. Ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente dell’ANCI – Associazione dei Comuni Italiani – in Lombardia dedicandosi in particolare ai temi della casa. Esperto di politiche ambientali e di progettazione e gestione del ciclo dei rifiuti per soggetti pubblici e privati, Santagostino è anche Consigliere di amministrazione della Fondazione per l’Housing Sociale impegnata in politiche e progetti a sostegno dell’abitare. “Utilitalia è una realtà di fondamentale importanza per il nostro Paese e ricopre un ruolo di grande responsabilità – ha dichiarato Santagostino – Infatti, i cambiamenti climatici, così come le condizioni economiche in continua evoluzione rappresentano una sfida che chi si occupa di acqua, di energia e ambiente deve affrontare quotidianamente. Le oltre 400 imprese associate a Utilitalia agiscono in sinergia e con il comune obiettivo di perseguire la transizione green per costruire per il nostro Paese un futuro in cui le risorse vengono utilizzate in modo intelligente e l’economia circolare è protagonista. Con piacere ed entusiasmo accetto questo incarico, certo che, insieme ai colleghi della Giunta Direttiva, vedremo presto i risultati del nostro lavoro a servizio dei cittadini”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Gruppo Cap