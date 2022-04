Gros-Pietro “Recuperare fossato scavato dalla crisi”

"Serve materiale per riempirlo e il Next Generation EU ha dato, in particolare il Pnrr, gli aiuti alle imprese. Le imprese in questo momento sono finanziariamente solide, hanno liquidità, le banche sono molto più solide di quanto fossero all’inizio della pandemia. Bisogna ripartire da questo", ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo. fni/ads/gtr