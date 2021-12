Gros-Pietro “Investire in cultura fa crescere il Paese”

"Crediamo che la cultura sia importante per le persone e per le comunità in cui operiamo, come banca pensiamo che investire nella valorizzazione delle opere d'arte sia un contributo alla crescita dell'Italia". Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione della Madonna con Bambino di Cima da Conegliano, al Grattacielo dell'istituto di credito a Torino. jp/sat/red