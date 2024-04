Gros-Pietro “Distretti industriali italiani all’avanguardia”

MILANO (ITALPRESS) - "I distretti vanno molto bene e sono la punta avanzata dell'industria manifatturiera italiana sia per quanto riguarda la crescita della produttività sia per quanto riguarda il fatturato. Ma soprattutto sono all'avanguardia nel cambiamento strutturale". A dirlo Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 16esimo Rapporto annuale Economia e finanza dei distretti industriali a Milano. xp2/f10/fsc/gtr