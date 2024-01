Grillo “Per riformare la sanità deve cambiare la società”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo separare sanità e salute. Bisogna riformare la società per riformare la sanità. Così come la ricchezza è sempre più concentrata in poche persone, così la salute. Per questo serve un reddito di base. Agire sulla povertà incide anche sull'aspettativa di vita. Ci sono 18-20-25 anni di vita di differenza nella stessa città, dal centro alla periferia". Lo dice Beppe Grillo in un video sul suo blog. sat/gsl (Fonte video: Canale YouTube Beppe Grillo)