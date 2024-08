LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ventunenne studente di architettura e velocista Beppe Grillo ha appena rappresentato Malta sul più grande palcoscenico sportivo possibile, affrontando il primo round dei 100 metri delle Olimpiadi di Parigi. Grillo ha partecipato alla sesta batteria del turno preliminare, ed è arrivato con il secondo miglior tempo al round successivo, dove è riuscito a ottenere solo il quinto posto, dando addio alla competizione. Il più grande risultato di Grillo fino ad oggi è stato il 10″23 nei 100 metri ai Campionati Balcanici, dove ha anche vinto la prima medaglia di bronzo di Malta. Quella prestazione gli è valsa un posto come wild card di Malta nell’atletica leggera ai Giochi Olimpici. Il suo obiettivo alle Olimpiadi era superare il suo record personale, sperando di raggiungere le semifinali. “Mi aspettavo una prestazione molto più fluida – ha dichiarato Grillo in una intervista esclusiva a Mednews – invece è finita prima ancora che potessi capire. C’è una lezione da imparare partecipando qui: più attendo con ansia, più ho bisogno di maturare per essere pronto per questo tipo di competizioni”. Solo i due primi posti avrebbero valso a Grillo un posto nel turno successivo, obiettivo raggiunto da Arturo Deliser Espinosa del Panama e Dylan Sicobo delle Seychelles, che hanno completato la gara rispettivamente in 10″34 e 10″51. Grillo ha ottenuto un crono di 10″69, ovvero 0,46 secondi più lento del suo record nazionale stabilito lo scorso maggio ai Campionati Balcanici. Grillo ha bollato la sua prestazione come “niente di buono”, aggiungendo: “E’ stato il secondo tempo più lento che ho fatto quest’anno. Non posso esserne contento quando sei alle Olimpiadi, il che significa che dare il massimo ed esibirsi costantemente ad alto livello richiede un’esperienza che devo ancora accumulare”. Ora che per lo sprinter maltese i Giochi sono terminati, nulla è cambiato: “Non sono mai stati un obiettivo finale. Li vedo più come l’inizio della mia carriera professionale a questo livello, quindi, dopo la pausa estiva, tornerò con il mio coach per il ciclo successivo di allenamenti e gare, dove speriamo di iniziare rapidamente a mostrare il nostro potenziale e talento. All’inizio quando ho cominciato con l’atletica non era niente di veramente serio, ma ora in così poco tempo mi rendo conto di quanto possa arrivare lontano. Voglio essere in grado – ha concluso – di dimostrare che non siamo da meno che qualsiasi altro Paese”.

