Greve in Chianti, crolla un’abitazione di due piani per una fuga di gas

Due persone sotto le macerie per il crollo di una abitazione di due piani in località Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. A causare il crollo sarebbe stata una fuga di gas. abr/gtr