PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – Rossella Gregorio torna sul podio in Coppa del Mondo di sciabola femminile. L’azzurra classe 1990, dopo il terzo posto conquistato a Tbilisi due settimane fa, ha riconfermato lo stesso piazzamento anche nella tappa odierna di Plovdiv. La sciabolatrice dei Carabinieri ha iniziato la sua gara dal tabellone dei 64 vincendo nettamente 15-4 sull’ungherese Katinka Battai e superando poi l’altra magiara Luca Laszlo per 15-13. Arrivata tra le migliori 16, la salernitana ha continuato la sua striscia di successi battendo 15-11 la russa Evgenia Podpaskova e 15-10 l’ungherese Liza Pusztai. In semifinale Rossella Gregorio si è trovata a sfidare l’azera Anna Bashta in un assalto combattuto e sviluppatosi in perfetta parità tra le due atlete fino al 13-13, quando poi la portacolori dell’Azerbaigian ha avuto la meglio mettendo a segno le ultime due stoccate decisive per il passaggio del turno. L’azera ha poi conquistato la vittoria della gara superando in finale la francese Manon Manon Apithy-Brunet 15-10. L’Italia si conferma così sul terzo gradino del podio grazie alla sontuosa prestazione della sciabolatrice campana, che bissa così il risultato dell’ultima tappa di Coppa del Mondo in Georgia e dà ulteriore prova del suo stato di forma. Tra le altre azzurre in gara, Martina Criscio e Chiara Mormile sono arrivate fino al tabellone delle “top 16”: la foggiana ha chiuso decima, sconfitta dalla russa Olga Nikitina 15-10, la romana si è invece piazzata al tredicesimo posto, fuori per mano della finalista Manon Apithy-Brunet, che ha vinto col punteggio di 15-14. Out nel tabellone da 32 Eloisa Passaro mentre il turno precedente era stato fatale per Claudia Rotili e Michela Battiston. Domani in Bulgaria è in programma la prova a squadre a cui l’Italia si presenterà con un quartetto composto da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Benedetta Taricco.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com