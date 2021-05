Gregoretti, a Catania non luogo a procedere per Salvini

“Dedico questa bella giornata e questa assoluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri perbene. E in particolare alle forze dell’ordine che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro Paese”. È il primo commento dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini alla decisione del Gup di Catania Nunzio Sarpietro di non mandarlo a processo. fag/sat