Green pass, sindaco Messina: “Si parte da Sicilia ma non si rientra”

"L'ordinanza del presidente Musumeci? Ora si parte dalla Sicilia ma non si può più rientrare. Il presidente della Regione ha normato per l'Isola ma ovviamente non per la Calabria. Chi va a Villa poi non può compiere il percorso inverso". Lo dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca, commentando il provvedimento del Governatore che consente di attraversare lo Stretto anche ai non vaccinati. abr/gtr/