Green pass, Letta “Solidarietà ad aggrediti, no ambiguità da forze politiche”

Il segretario del Pd Enrico Letta, durante un punto stampa a Torino, ha espresso solidarietà ai giornalisti aggrediti durante le manifestazioni no vax. "Il mio - afferma - è un appello affinché non ci siano ambiguità di sorta, da parte di nessuna forza politica e di nessun responsabile istituzionale, sulle violenze e sul tema della stessa legittimazione della posizione no vax, contraria al diritto alla salute e alla libertà". jp/mgg/mrv