Graziottin “Importante conoscere microbioma per garantire benessere”

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo abitati da un triumvirato che governa la nostra salute. Da un lato il microbiota, dall'altro il cervello viscerale e l'intestino. Il microbioma (ndr. insieme dei microrganismi, dei genomi e delle interazioni che stabiliscono in un ospite) è unico, come lo è l'impronta digitale. Conoscerlo con test appropriati ci dice qual è la nostra identità e salute ottimale, quando stiamo bene". Lo dice Alessandra Graziottin, presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus e direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione di una giornata di confronto e dibattito nel capoluogo lombardo sul tema "Microbiota, infiammazione e dolore nella donna". f03/mgg/gtr