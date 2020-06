Valentino Rossi con la gara di Jerez del 19 luglio sarà al via della sua 35a stagione nel Motomondiale. Alla bella età di 41 anni, il “Dottore” è alla sua ultima in sella alla Yamaha del team ufficiale. Se vorrà continuare a correre anche nel 2021 dovrà “accontentarsi” della M1 del team Petronas. Neanche papà Graziano conosce le scelte del figlio ma vede come un’opportunità il passaggio a un team privato. Ma di certo sul proseguimento della sua carriera in MotoGP non c’è ancora nulla. “Non lo sa… Vorrebbe continuare a lungo, fino a quando sarà competitivo, per fare belle cose a livello sportivo. Quando questo verrà meno probabilmente deciderà di fare dell’altro” dice in una intervista sul Corriere dello Sport. Il team Petronas “non sarebbe una seconda scelta. Il fatto di non essere con la squadra ufficiale potrebbe essere un vantaggio per lui, con meno responsabilità, pur avendo a disposizione materiale tecnico di primissima qualità, un grande budget e quindi una grande organizzazione di team. Secondo me potrebbe essere una bella sorpresa” afferma Graziano.

“Credo che Yamaha e Valentino si siano sentiti spesso, probabilmente è stata una scelta bilaterale” aggiunge parlando di quanto deciso. Senza alcun consiglio di papà Graziano. “L’ultimo consiglio provai a darglielo sulla linea di partenza quando era alla guida di una minimoto: aveva nove anni. Lui mi guardò e mi disse: ‘Non ti preoccupare, ci penso io!’ Non ci ho più provato”. Quindi su chi ha tratto il maggior profitto nel rapporto tra pilota e moto, dice: “Generalmente in queste situazioni il vantaggio è di entrambi: c’è un pilota forte che mette a posto bene una moto e la fa andare forte, e c’è una moto veloce che permette a un pilota bravo di ottenere risultati”. Sul franco-siculo Fabio Quartararo che prenderà il posto di Rossi nel team factory, aggiunge: Quartararo guiderà una Yamaha ufficiale, possiamo anche metterla così, che sia quella di Valentino. Ha dimostrato di essere molto veloce, bravo e capace, penso che possa fare risultati importanti”. Graziano non crede nel compagno di squadra ideale, “non ci sono mai stati, per nessuno. Morbidelli senz’altro non lo sarà”. Infine parlando di fantamercato con la possibilità di ricreare la coppia Rossi-Lorenzo, afferma “È una possibilità che non è ancora stata scartata. Ah, secondo me sarebbe una strafigata se capitasse! Una grande idea. A chi non piacerebbe?”, Infine sui motivi per cui Valentino potrebbe un giorno decidere di smettere, conclude: “Se si innamora di qualcos’altro. Potrebbe succedere solo se si rendesse conto di non dare più ai suoi tifosi le grandi gioie che ha sempre dato”.

(ITALPRESS).