Graziano, La Russa “Apprezzato da tutti, perdiamo un fratello”

ROMA (ITALPRESS) - "Ha attraversato governi di centrodestra e di centrosinistra e ha avuto da tutti un riconoscimento doveroso per le sue capacità e per la sua linearità". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dei funerali del generale Claudio Graziano. "Quando si parla di uomo delle istituzioni l'esempio è proprio Claudio Graziano, lo è stato fino in fondo, anche se per noi è stato prima di tutto un fratello", conclude. xb1/sat/red