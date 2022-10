ROMA (ITALPRESS) – “Nuova condivisione di intenti sulla riforma? E’ quello che volevamo. Risultato importante, molto positivo. Sottolineo ancora una volta: nelle intenzioni, come ho già detto in consiglio federale, siamo stati bravissimi negli ultimi 30 anni perchè si è parlato tantissimo di riforma del calcio italiano, adesso però servono progetti veri”. Ne ha parlato Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, a margine della presentazione della partnership tra Figc e eBay per la Divisione Calcio femminile. “Prendo atto con grande soddisfazione della disponibilità di Ghirelli e Balata, devo dire anche di Casini che ieri mi ha contattato – ha aggiunto Gravina – Ritengo questo un momento positivo, si tratta di capire i risultati di questa loro intesa”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com