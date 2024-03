Granchio blu, firmati i decreti per l’emergenza

Granchio blu, firmati i decreti per l’emergenza

ROMA (ITALPRESS) - Sono stati firmati dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, i decreti che dichiarano il carattere di eccezionalità della diffusione del Granchio blu in Veneto ed Emilia-Romagna. Il riconoscimento è stato possibile grazie alla modifica normativa che ha esteso l'applicazione del Fondo di solidarietà nazionale, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, alla pesca e all'acquacoltura. fsc/gsl