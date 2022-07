BUDAPEST (UNGHERIA (ITALPRESS) – “Siamo contenti per le migliaia di spettatori presenti e per tutti gli appassionati che per la prima volta questa stagione hanno visto ben tre squadre con il passo giusto per la vittoria. Questo è un successo per tutti in Formula 1 e fa particolarmente piacere notare che possiamo contare almeno dieci strategie diverse, utilizzando tutte e tre le mescole e contribuendo ad avere anche oggi una gara spettacolare ed emozionante, in linea con quanto visto negli ultimi gran premi”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore Motorsport di Pirelli, dopo la conclusione del Gp di Ungheria vinto da Max Verstappe. “Budapest significa l’inizio della pausa estiva, ma non adesso e non per noi: martedì e mercoledì saremo ancora in pista qui all’Hungaroring con i test per lo sviluppo dei pneumatici 2023. Un ultimo sforzo che affrontiamo ben consapevoli del lavoro fatto sino ad adesso da tutti in Pirelli, sia in pista come in sede a Milano”.

(ITALPRESS).

