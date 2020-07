“Abbiamo avuto condizioni di asciutto per la prima volta da venerdì, anche se, come previsto, le temperature dell’aria e della pista erano inferiori a quelle viste durante la gara della scorsa settimana, rendendole ottimali anche con le due mescole più morbide”. Dice Mario Isola, responsabile F1 di Pirelli, analizzando la gara del GP di Stiria sul circuito del Red Bull Ring. “Sebbene ci fosse un libero scelta di pneumatici per tutti i piloti all’inizio di questa settimana a causa delle qualifiche sul bagnato, la maggior parte ha ancora scelto di iniziare con il soft, confermando le prestazioni costanti mostrate da questa mescola qui lo scorso fine settimana” sottolinea Isola. “per il giro più veloce, che è stato realizzato da Carlos Sainz stabilendo un nuovo record: un’indicazione dei progressi che queste auto fanno non solo di anno in anno, ma anche di settimana in settimana. Siamo soddisfatti delle prestazioni di tutte le gomme in entrambi i weekend di gara austriaci, durante i quali abbiamo visto una grande varietà di condizioni che variavano dalla pioggia torrenziale alle temperature superiori a 50 gradi”.

(ITALPRESS).