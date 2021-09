SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Le qualifiche sono state complicate, con una pista che ha offerto poco grip e che ha impiegato molto tempo per asciugarsi rendendo difficile determinare il punto di crossover, fino alla fine della Q3 quando invece è diventata abbastanza asciutta per le slick. Per domani ci aspettiamo condizioni di asciutto quindi i team dovranno fare affidamento sui dati accumulati venerdì, con una sessione in meno, la FP3, rispetto al solito”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, al termine delle qualifiche valide per il Gp di Russia. “Tutti i piloti avranno libertà di scegliere i pneumatici con cui prendere il via e questo dovrebbe permettere loro di effettuare la strategia ottimale ad una sosta. Considerato che alcuni piloti veloci partono dal fondo della griglia e potrebbero provare qualcosa di diverso e che i primi piloti in griglia sono diversi dal solito, ci possiamo aspettare una gara molto interessante”.

