IMOLA (ITALPRESS) – “Le intermedie scelte ad inizio gara hanno funzionato bene per uno stint ragionevolmente lungo, come ci si aspettava. Sono rimasto un pò sorpreso però dal fatto che tutti abbiano scelto la medium invece della soft quando la pista si è asciugata, con temperature basse e asfalto ancora umido, ma ovviamente i piloti stavano pensando di andare fino in fondo alla corsa ed è poi esattamente quello che hanno fatto in molti”. Lo ha dichiarato Mario Isola, Direttore Motorsport Pirelli, dopo il Gp di Emilia Romagna disputato sul circuito di Imola. “La Ferrari, scegliendo di montare la soft a fine gara per cercare di ottenere il punto extra per il giro veloce, ha adottato una strategia interessante che è stata poi copiata dalla Red Bull. La medium ha mostrato un’impressionante adattabilità sui long run, considerato che la pioggia di venerdì ha fatto sì che i team avessero solo un’ora il sabato mattina per prendere confidenza con questa mescola con cui, fino alla gara, il run più lungo effettuato era di soli 20 giri circa. Nonostante i pochi dati raccolti con medium, abbiamo visto run in gara di oltre 40 giri senza alcun problema. Complimenti alla Red Bull, ma anche al fantastico pubblico di casa di Imola capace di mostrare sempre un tifo molto appassionato”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com