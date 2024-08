ROMA (ITALPRESS) – Agosto, interazione mia non ti conosco. Eccezione fatta per il ministro dello Sport Andrea Abodi che ha beneficiato del traino dei successi, di squadra e singoli, ottenuti dagli atleti azzurri alle Olimpiadi di Parigi. E’ questa la sintesi di Arcadia per raccontare questo mese social e digitale vissuto dai ministri, tra una medaglia d’oro, un tuffo al mare e qualche polemica agostana che ha tenuto banco sui temi dell’integrazione, della parità dei diritti e della sicurezza, così come su quelli della giustizia. Ad ogni buon conto, in ossequio alla sacralità italica per la pausa ferragostana, tutti i ministri hanno tirato il freno a mano, pubblicando in media meno post rispetto ai mesi precedenti. Su Facebook troviamo le conferme del trio Matteo Piantedosi, Gennaro Sangiuliano e Giuseppe Valditara, con il ministro dell’Interno a guidare la classifica dei nuovi follower, ma in particolare è il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella a infiammare maggiormente i suoi follower con un post sul “binarismo sessuale”.

Passando alle performance di Instagram, invece, in questo mese nella classifica dell’engagement, che ci restituisce il valore di gradimento dei follower per l’account, a prendersi il podio sono Matteo Salvini, Alessandra Locatelli e Matteo Piantedosi. Mentre nel censimento della crescita percentuale dei nuovi follower si distinguono i ministri Giuseppe Valditara, Gennaro Sangiuliano e Andrea Abodi.

Su Twitter ci sono in questo mese, oltre alle conferme di Sangiuliano e Piantedosi, alcuni risultati meritevoli di notazione. Nella classificazione di interazione ai post, che ci dice quanto i follower sono stati coinvolti da un singolo post, si segnalano gli account del ministro Francesco Lollobrigida, di Andrea Abodi e di Matteo Piantedosi. Nel monitoraggio delle menzioni online e della propensione al coinvolgimento nel dibattito, come detto, i Giochi di Parigi hanno proiettato il ministro dello Sport, Andrea Abodi nell’olimpo delle interazioni digitali: con un bottino finale di 276.000 reaction ottenute dalla keyword nominativa. Un risultato che lo piazza sul podio alle spalle di Matteo Salvini e molto prima di Antonio Tajani. Altrettanto significativi – sottolinea Arcadia nella sua analisi – sono anche i risultati ottenuti da Eugenia Roccella che di menzioni ne ottiene complessivamente 103.000 e Matteo Piantedosi che ne incassa 44.600.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).