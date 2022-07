ROMA (ITALPRESS) – Il Governo Draghi è vicino alla crisi. Al Senato oggi si terrà il voto di fiducia sul decreto Aiuti, che non avrà il sostegno del MoVimento 5 Stelle. Il leader Giuseppe Conte, dopo una riunione fiume del Consiglio Nazionale, ha infatti annunciato che i senatori pentastellati non parteciperanno al voto. Il provvedimento ha comunque i numeri per passare l’esame di Palazzo Madama, ma il premier Mario Draghi potrebbe comunque salire al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stesso Draghi nei giorni scorsi aveva chiarito che il Governo non esiste in questa configurazione senza il sostegno del M5S.

Attacca il suo ex partito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Non votare la fiducia al governo è un fatto grave, è doverosa una verifica di maggioranza. Una crisi di governo nel bel mezzo di una guerra è un chiaro atto di irresponsabilità, così si condanna il Paese al baratro”.

