Governo, Santanchè “In Consiglio dei Ministri squadra coesa”

"In Consiglio dei Ministri vedo sempre che siamo una squadra coesa e in maniera collegiale ci esprimiamo. In tutti i Consigli dei Ministri, dal giorno in cui abbiamo giurato, non ho mai visto nessun momento di frizione". Lo dice il ministro del Turismo, Daniela Santanchè rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della seconda edizione degli Stati Generali del Turismo, organizzati a Sorrento in provincia di Napoli. xc9/pc/gtr