ROMA (ITALPRESS) – “Quando si vota? Non lo so quando, non ho la sfera magica, ma prima si vota meglio è, e la Lega non è interessata a giochini di palazzo per non andare al voto”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini. “Noi combattiamo per cambiare le regole sull’Europa, ma se l’Europa non vuole cambiare, se io devo decidere tra salvare la burocrazia europea e gli italiani io scelgo gli italiani”, ha aggiunto.

Nel corso dell’evento “Roma torna capitale”, il leader della Lega ha bacchettato sia il presidente della Regione che il sindaco di Roma. “”E’ evidente e manifesta l’incapacità della sindaca Raggi, purtroppo i laziali subiscono l’incapacità del presidente della Regione. Zingaretti lo trovi ovunque tranne nel posto in cui è pagato a stare. Prima di occuparsi degli sbarchi, di chi arriva, Zingaretti si occupi dei romani. Solo per la questione della mondezza, solo per avere fatto di Roma la capitale della mondezza la signora Raggi dovrebbe dimettersi”.

(ITALPRESS).